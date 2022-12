Snažan potres jakosti 6.4 pogodio je obalu sjeverne Kalifornije u utorak, priopćio je američki Geološki institut (USGS).

Potres je bio na dubini od 16,1 km, priopćio je USGS, dodajući da je udario 12 kilometara zapadno-jugozapadno od Ferndalea u Kaliforniji. Ferndale, grad od oko 15.000 ljudi, nalazi se 420 kilometara sjeverno od San Francisca u Kaliforniji.

Nakon potresa nije bilo opasnosti od tsunamija, objavio je američki sustav za upozoravanje na cunami.

