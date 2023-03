Snažan potres pogodio je Čile u četvrtak poslijepodne, javlja EMSC.

Potres magnitude 6,3 po Richteru pogodio je u četvrtak popodne obalu u središnjem Čileu.

Epicentar potres bio je 78 kilometara od grada Constitución na dubini od 12 kilometara.

"Snažan, zgrada se pomicala", "Kao da sam hodao po moru", "Glasna tutnjava iz dubine", "Trajalo je kraće od 10 sekundi, lusteri su se njihali", neka su od iskustava građana na pogođenom području.

