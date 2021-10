Kod Gline je zabilježen slab potres, javljaju seizmolozi.

U ponedjeljak u 15:39 seizmografi Seizmološke službe RH zabilježili su slab potres s epicentrom u blizini Gline.

Magnituda potresa bila je 2,7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice.

"Glina tutnjava i lagano podrhtavanje", "Osjetilo se lagano treskanje", "Dva kratka udara... Mošćenica", "Dok ljuljaju se kontejneri ti da bu di bu da", neka su od iskustava koje su građani napisali na EMSC-u.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.7 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/Hx1lX6qGpK