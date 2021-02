U srijedu od deset sati po lokalnom vremenu Island je pogodio cijeli niz jakih potresa. Većina ih je s epicentrom u blizini glavnoga grada Reykjavika.

Dijelove Islanda u srijedu od 10 ujutro pogodio je niz jakih potresa. U manje od tri i pol sata zabilježeno je više od 40 potresa magnitude veće od 3,0 po Richteru. Najjači, magnitude 5,7 po Richteru, zabilježen je u 10:05.

Podrhtavanje zgrada i tla osjetilo se u glavnom gradu Islanda, Reykjaviku, na jugoistočnoj obali Islanda. Na stranici Volcano Discovery vidljivo je da je većina potresa vrlo blizu vulkana Krýsuvík, koji je posljednji put bio aktivan u 14. stoljeću.

Najjači potres, magnitude 5,7 s epicentrom u blizini je vulkana Hekla, koji je posljednji put bio aktivan u veljači 2010. godine. Taj je vulkan na udaljenosti od oko 60 kilometara jugoistočno od Reykjavika.

Trenutno nema informacija o materijalnoj šteti i eventualno ozlijeđenim osobama.

"Proveli smo jutro tresući se u uredu, a geolozi uokolo trče uzbuđeno. Toliko je puno podrhtavanja", napisao je Robert Askew, geolog s islandskog Instituta za prirodne znanosti.

Spent the morning shaking around the office, geologists all running around like excited puppies. So. Much. Shaking. #earthquake #Iceland pic.twitter.com/J3lriXUwHX