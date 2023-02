Snažan potres pogodio je Tursku i Siriju u ponedjeljak poslijepodne.

Snažan potres pogodio je Tursku u ponedjeljak poslijepodne. Prema podacima USGS-a, potres je bio magnitude 6,4 po Richteru. Nešto kasnije malo su smanjili, na 6,3 po Richteru.

Turski seizmolozi naveli su da je potres bio jačine 6,4 po Richteru.

Zabilježen je u 18:04. Epicentar je 3 kilometra zapadno od grada Uzunbağ, a 14 kilometara jugozapadno od Antakyje, na dubini od 10 kilometara.

Potres u Turskoj (Foto: Screenshot/EMSC)

Osjetio se na širem području Turske i Sirije.

"Bilo je strašno, u Hatayu neće ostati puno čitavih zgrada", "Stresli smo se opet", "Sve se treslo desetak sekundi", neka su od iskustava stanovnika pogođenog područja.

"Bilo je strašno, ljuljalo nam se tlo pod nogama", "Čitava zgrada se ljuljala desetak sekundi", "Podrhtavanje namještaja bilo je zastrašujuće", "Bili smo u autu i osjetili kako se trese", napisali su.

Nedugo nakon prvog, uslijedio je niz manjih potresa.

#Earthquake 14 km SW of #Antioch (#Turkey) 26 min ago (local time 20:04:29). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/A2WyWBZBms pic.twitter.com/xRG6pVZr69