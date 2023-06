Zatreslo se u susjedstvu: "Predmeti u mojem domu su krckali i sve se ljuljalo"

Srpski seizmolozi javljaju da je u ponedjeljak u 19:41 zabilježen potres magnitude 2,9 po Richteru.

Epicentar potresa je na jugu zemlje, kod grada Kraljevo. Intenzitet u epicentru procijenjen je na IV. stupanj Mercalijeve ljestvice, priopćeno je.

Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#земљотрес) might have occurred👇LastQuake launches before🟠 and after 🟣 the app notification about the #earthquake (#земљотрес) in #Kraljevo 15 min ago. pic.twitter.com/kKFvZVXa4p