Potres probudio stanovnike Banovine: "Blizu i jako. Kuća se zatresla, jaki zvuk"

Potres je zabilježila i Seizmološka služba Republike Hrvatske.

"Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres magnitude M 3,2 kod Deanovića, 8 kilometara južno od Petrinje. Intenzitet u epicentru procijenjen iz magnitude iznosio je IV (četiri) EMS ljestvice", objavili su.

Servis EMSC javio je kako je jutros bio potres na Banovini, a po njihovim prvim informacijama jakost je bila 3,5 po Richteru.

"Sunja, blizu i jako. Kuća se zatresla i jaki zvuk", "Trgnulo zgradu i mene iz kreveta", "Petrinja, jak udar i stresao je kuću u 7:45. Nije šala", neka su od svjedočanstava obavljena na stranici EMSC. Neki su dodali kako je bilo osjetno ljuljanje, a u Mošćenici su osjetili dva udara zaredom.

Pročitajte i ovo Trajat će mjesecima Započela istraga tragične ekspedicije podmornicom do Titanica: "Jedina je utjeha u tome što se dogodilo odmah"

#Earthquake (#potres) possibly felt 31 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/5NvkP4ZwpS