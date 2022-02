U subotu oko 22:10 Euromediteranski seizmološki centar zabilježio je potres jačine 3,2 stupnja po Richteru na Baniji.

Potres jačine 3,2 stupnja po Richterovoj ljestvici zatresao je u subotu oko 22:10 sati Baniju, objavio je Euromediteranski seiozmološki centar. Malo kasnije su to smanjili na 3,1 po Richteru.

Hrvatski seizmolozi objavili su pak da je potres bio jačine 3,2 po Richteru te da je epicentar bio 6 km južno od Petrinje, kod Donje Bačuge.

Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#potres) might have occurred👇LastQuake launches before🟠 and after 🟣 the app notification about the #earthquake (#potres) in #Sisak 16 min ago. pic.twitter.com/McxpT5zwv6