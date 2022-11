Središnju Italiju pogodio je potres magnitude 4,5 po Richteru.

Središnju Italiju ponovo je pogodio potres. Ovaj put je magnituda iznosila 4,5 po Richteru, objavio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC). Potres je zabilježen na dubini od 10 kilometara, a epicentar je bio u Jadranskom moru, 67 kilometara od Riminija.

Prema informacijama EMSC-a, potres se osjetio uglavnom na području Ancone, a na stranicama EMSC-a su se javili i ljudi iz Hrvatskedojava i da se osjetio u Hrvatskoj.

Podsjetimo, Italiju je u srijedu pogodio potres magnitude 5,7 sepicentrom u moru između Ancone i Riminija. U Hrvatskoj se najviše osjetio na obali, ali su ga osjetili i ljudi u unutrašnjosti.

