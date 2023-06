Jak potres uznemirio stanovnike Dubrovnika: "Dobro je zatreslo, probudilo nas sve"

U petak ujutro u 5:54 seizmografi Seizmološke službe zabilježili su prilično jak potres s epicentrom nedaleko Dubrovnika.

Magnituda potresa iznosila je 4,0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnja EMS ljestvice.

"Bili smo u krevetu i posjetili podrhtavanje. Krov se tresao", "Dubrovnik stari grad, dobro se osjetio", "Dobro je zatreslo, probudilo nas sve", neka su od iskustava građana s pogođenog područja koja su napisali na EMSC-u.

#Earthquake 20 km SW of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 04:54:21). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/veA4YWU3BB pic.twitter.com/ELH8c1BrBO