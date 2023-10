"Cijela se kuća zatresla": Jak potres pogodio BiH, osjetio se i u Hrvatskoj

Euromediteranski seizmološki centar izvijestio je o potresu koji je u 10:29 pogodio BiH.

Prema prvim informacijama epicentar potresa magnitude 4.7 nalazi se oko 40 kilometara zapadno od Mostara, odnosno sedam kilometara zapadno od Gruda.

