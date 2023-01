Prema prvim informacijama, potres je zabilježen u 8:28, a dogodio se 5 kilometara južno od Stoca, odnosno 35 km jugoistočno od Mostara.

Potres magnitude 3,7 stupnjeva po Richteru u četvrtak ujutro pogodio je istočnu Hercegovinu, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar potresa zabilježen je u 8:28, a dogodio se 5 kilometara južno od Stoca, odnosno 35 km jugoistočno od Mostara.

Zasad nema podataka o ozlijeđenima, kao ni o eventualnoj materijalnoj šteti, pišu tamošnji mediji.

Potres se osjetio i u Hrvatskoj, na području Dubrovnika i Metkovića.

