U Sloveniji je poslije osam sati ujutro zabilježen potres od 2,9 po Richteru.

Potres magnitude od 2,9 prema Richteru zabilježen je u Sloveniji u 8:19.

Epicentar je bio na dubini od 12 kilometara i oko 9 kilometara udaljen od Ljubljane, javlja EMSC.

"Zatreslo je", "Jaka buka", "Jedan lagani udar popraćen približno s dvije sekunde buke", samo su neka od svjedočanstva na stranici EMSC-a.

#Earthquake (#potres) possibly felt 27 sec ago in #Slovenia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNdVFgz

🌐https://t.co/AXvOM7qtuH

🖥https://t.co/wPtMW5w1CT

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/S8cuYY5F2u