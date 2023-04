U ponedjeljak je zabilježen jak potres kod obale Kamčatke, poluotoka na krajnjem istoku Rusije. Snimka prikazuje predmete koji se ruše dok tlo podrhtava.

EMSC je objavio da je blizu obale Kamčatke u ponedjeljak, u 15:06 po lokalnom vremenu, zabilježen potres magnitude 6,5 po Richteru.

Epicentar potresa bio je 8 kilometara jugoistočno od mjesta Viljučinsk u Rusiji, na dubini od 92 kilometra.

Kamere postavljene u jednom od domova građana na pogođenom području zabilježile su trenutke podrhtavanja, a prizori su zastrašujući.

The moment of Earthquake magnitude 6.5 in Kamchatka@LastQuake



Video from local VK group. pic.twitter.com/HPr6CAqWcx