Beba koja je bila ispod ruševina 128 sati nakon razornog potresa u Turskoj nakon 54 dana ponovno je sa svojom majkom!

Iako se isprva govorilo da je dvomjesečna beba koja je bila 128 sati ispod ruševina nakon potresa u Turskoj ostala bez majke, ispostavilo se da je žena zapravo živa i da je liječena u drugoj bolnici.

Dijete i majka ponovno su zajedno nakon 54 dana.

You probably remember this picture of the baby who spent 128 hours under rubble after an earthquake in Turkey. It was reported that the baby's mom died.



Turns out, the mom is alive! She was treated in a different hospital. After 54 days apart and a DNA test, they are together… pic.twitter.com/T7B0paUFxL