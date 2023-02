Novo podrhtavanje tla zabilježeno je u ponedjeljak popodne na Baniji, javlja EMSC.

Potres je zabilježen u 16:18 po lokalnom vremenu. Magnituda je 2,9 po Richteru, priopćio je EMSC.

Prvi podatak bio je da je magnituda 4,0.

Epicentar potresa bio je 58 kilometara jugoistočno od Zagreba i 13 kilometara južno od Siska na dubini od 10 kilometara.

FOTO/VIDEO Građani bijesni i gladni traže krivce za katastrofu: "Tko ovdje ne umre od potresa, umrijet će od zaraze i infekcija"

"Jako streslo, Budičina", "Mošćenica, dosta se kontejner zaljuljao. Ovaj nije slab", "Ovaj je bio žešći nakon dugo vremena", napisali su neki od građana s pogođenog područja.

Novo podrhtavanje: Zatreslo se u Rumunjskoj, osjetili i susjedi - "Beograd se zaljuljao"

"Trajao nekoliko sekundi, dugo nije bio ovako jak na ovom području", "Petrinja, zatreslo dosta", "Jaka tutnjava i vibracija", "Petrinja, udar kao bomba i ljuljalo jako. Kuća se ljuljala", napisali su građani.

#Earthquake (#potres) possibly felt 12 min 17 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/AQTRiUWXSr