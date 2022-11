Snažan potres magnitude 7 pogodio je u utorak Salomonsko otočje, javlja USGS, a svjedoci govore o udarima od kojih su padali televizori i drugi predmeti.

Upozorenje na tsunami izdano je za područje oko 300 km od epicentra potresa, 55 km od Honiare, glavnog grada Salomonskih otoka.

No Pacifički centar za upozorenje na cunami (PTWC) naknadno je priopćio da je prijetnja "znatno" smanjena.

Quick Update Tsunami Warning Issued After 7.3 Magnitude Earthquake Near Solomon Islands Damage To Buildings And Vehicles In Honiara After A Massive 7.3 Magnitude Tremors Struck Solomon Islands https://t.co/FojnRvkDM1 #SolomonIslands #Earthquake #honiara #tsunami pic.twitter.com/RJPA7CfJ2F

"Bio je to velik" potres, rekao je za AFP Joy Nisha, recepcioner hotela Heritage Park u Honiari, dodavši da su "neki predmeti u hotelu padali. Čini se da su svi dobro, ali u strahu".

I was just sent these pictures of pretty significant damage to the roof of Honiara Airport following the Solomon Islands earthquake pic.twitter.com/JlIAkan7w5