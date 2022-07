Novi potres pogodio je Baniju u noći sa subote na nedjelju. Po prvim podacima EMSC-a bio je jačine 3,4 po Richteru. Hrvatski seizmolozi objavili su nešto kasnije da je bio jačine 3,5 po Richteru.

Nešto nakon 1 sat ujutro Baniju je pogodio novi potres. Po prvim podacima EMSC-a bio je jačine 3,4 po Richteru, a epicentar je bio 10 km južno od Siska.

Hrvatski seizmolozi nešto kasnije objavili su da je bio jačine 3,5 po Richteru te da je epicentar bio 7 kilometara južno od Petrinje, kod Donje Budičine.

"Buka i jak udarac, pomaklo je cijelu kuću. Mošćenica", "Opet, sve se treslo", "Petrinja, dobro je zatreslo", neki su od komentara na EMSC-u.

#Earthquake 4 km S of #Sisak (#Croatia) 3 min ago (local time 01:12:26). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

