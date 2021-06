Potres magnitude 2,6 prema Richteru uzdrmao je područje Banovine oko 19:45.

Potres magnitude 2,6 prema Richteru zatresao je Banovinu danas oko 19:45. Po podacima EMSC-a bio je na dubini od pet kilometara.

Područje na kojem je bio epicentar nalazi se 30 kilometara jugoistočno od Zagreba i 18 kilometara južno od Velike Gorice, na području općine Kravarsko, u blizini Gline, javlja EMSC.

Hrvatski seizmolozi potvrdili su da je potres bio jačine 2,6 te da je epicentar bio kod Petrinje.

''Prejako streslo Petrinju'', jedan je od komentara na aplikaciji.

Drugi je korisnik napisao: ''19:45 jak potres Petrinja!!! Treslo jako, dosta jako. Ovako već duže nije bilo!!''.

''Samo specifičan zvuk grmljavine u daljini i lagana i kratka trešnja'', napisao je korisnik.

''Zaljuljalo Sisak'', ''lagano ljuljanje'', ''dokad više'', ''dva jaka udara'', neki su od komentara.

Felt #earthquake (#potres) M2.6 strikes 30 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 16 min ago. Please report to: https://t.co/hfnLXmIWba pic.twitter.com/iqfSfjiExp