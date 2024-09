EMSC javlja da je na Banovini u petak zabilježeno novo podrhtavanje tla. Potres je bio magnitude 2 po Richteru.

Potres se dogodio oko 10 sati na dubini od oko jednog kilometra.

"Duga tutnjava i lagano se treslo kod Petrinje", komentar je na stranici EMSC.

🔔#Earthquake (#potres) M2.0 occurred 21 km W of #Sisak (#Croatia) 4 min ago (local time 10:00:45).

