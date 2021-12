Novi potres prodrmao je područje 16 kilometara zapadno od Petrinje. Prema prvim informacijama, jačina je iznosila 2,8 prema Richteru.

Danas oko 8:25 novi potres jačine 2,8 prema Richteru osjetio se na području između Karlovca i Petrinje.

"Jutros, 21. prosinca 2021. godine u 8 sati i 25 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres s epicentrom kod Vratečkog, 14 km zapadno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 2,8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice", izvijestila je Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a.

"Dobro je zatreslo da su i prozori zavibrirali", napisala je jedna korisnica.

"Buka, tutnjava", podijelio je svoje iskustvo jedan korisnik.

"Prejako", napisala je jedna osoba.

To je bio četvrti potres u posljednja 54 sata.

Felt #earthquake (#potres) M2.5 strikes 21 km S of Velika Gorica (#Croatia) 5 min ago. Please report to: https://t.co/wp9P2BPxnB pic.twitter.com/BHn9jlvonf