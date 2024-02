Potres u moru kod Pelješca: "Dobro je tresnulo, srećom pa je kratko"

Hrvatska seizmološka služba izvjestila je kako su srijedu u 18:57 seizmografi zabilježili slab potres magnitude 2.6 u moru uz obalu Pelješca jugoistočno od Žuljana.

"Intenzitet u epicentru procijenjen iz magnitude iznosio je III-IV (tri do četiri) stupnja EMS", javila je seizmološka služba.

O potresu je izvijestio i servis EMSC na kojem se mogu pročitati i svjedočanstva ljudi koji su osjetili potres.

"Dobro je tresnulo, srećom pa je kratko", jedan je od komentara.

🔔#Earthquake (#potres, #zemljotres) M2.7 occurred 26 km SW of #Metković (#Croatia) 39 min ago (local time 18:57:51). More info at:

