Kao da se tlo otvara! Jak potres u Sloveniji, tresao i riječko područje: "Protutnjalo je kao da grmi, za sada nema informacija o šteti"

Potres magnitude 4.2 na dubini od devet kilometara zatresao je tlo u Sloveniji u 19:34, javlja EMSC. Epicentar potresa bio je u susjednoj Sloveniji, 14 kilometara od Ilirske Bistrice, a da se dobro osjetilo potvrđuju ljudi iz susjedne Slovenije, ali i Hrvatske, poglavito s riječkog područja.

