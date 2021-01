Vlada će na sjednici objaviti najnovije informacije vezane uz otklanjanje štete i obnovu potresom pogođenih područja.

Premijer Andrej Plenković na početku je sjednice kazao kako se danas donosi niz konkretnih odluka koje bi trebale olakšati život stanovnicima Banije.

Osvrnuo se i na epidemiološku situaciju i kazao da imamo "ohrabrujući trend".

"Broj hospitaliziranih je prepolovljen u odnosu na vrhunac koji je bio prije mjesec dana. To su dobri pokazatelji, mjere i odgovorno ponašanje doveli su do toga da smo preokrenuli trendove i sada s njima moramo uspjeti. To smo uspjeli bez policijskog sata i strogog lockdowna. Ako nastavimo s ovakvim trendu, to nam da je nadu da ćemo moći razmatrati postepeno popuštanje mjera. Jedan od prvih signala je početak školskog polugodišta. Dio školaraca se vratio, a nadamo se da će uskoro i ostatatk", rekao je premijer.

Vlada će na današnjoj sjednici formalizirati najavljeni otpis potraživanja za energiju krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo na potresom pogođenim područjima.

Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o osiguranju interventnih sredstava za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama na području Sisačko-moslavačke županije kao i prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje posljedica šteta od potresa nastalih na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije – nabava stočne hrane za hranidbu stoke.

Vlada bi trebala izglasati i obustavu naplate RTV pretplate za kućanstva stradala u potresu čiji su objekti pretrpjeli štetu i/ili za one za koje je osiguran privremeni zamjenski smještaj na potresom pogođenom području

Sjednicu Vlade možete pratiti uživo na portalu DNEVNIK.hr od 15 sati.