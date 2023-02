Anonimni Pakistanac ušetao je u tursko veleposlanstvo i donirao 30 milijuna dolara za pomoć žrtvama potresa.

Anonimni muškarac ušetao je u tursko veleposlanstvo u SAD-u i donirao 30 milijuna dolara za pomoć žrtvama potresa, objavio je na Twitteru pakistanski premijer Shehbaz Sharif.

"Duboko sam dirnut primjerom anonimnog Pakistanca koji je ušao u tursko veleposlanstvo u SAD-u i donirao 30 milijuna dolara za žrtve potresa u Turskoj i Siriji", napisao je premijer.

"To su veličanstveni filantropski činovi koji omogućuju čovječanstvu trijumf nad naizgled nepremostivim okolnostima", dodao je.

Deeply moved by the example of an anonymous Pakistani who walked into Turkish embassy in the US & donated $30 million for earthquake victims in Türkiye & Syria. These are such glorious acts of philanthropy that enable humanity to triumph over the seemingly insurmountable odds.