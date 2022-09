Blagajnica zahvaljujući kojoj drugi mogu ići na more

„Kažeš da nikada ništa ne možeš pogoditi?“ – dobro je poznato pitanje, a upravo je to pitanje postavila i sebi i drugima naša igračica koja je jutros, u pratnji sina, stigla na blagajnu Hrvatske Lutrije kako bi podignula glavni dobitak osvojen u igri Sve ili Ništa. Naime, gospođa je pogodila svih 11 brojeva i osvojila Jackpot od 600.000 kuna, a riječ je o zagrebačkoj umirovljenici koja je listić uplatila na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u ulici Dragutina Golika i odigrala 3 kombinacije uz pretplatu na dva kola. „Volim i igram Loto i TV Bingo i Joker…i više puta sam rekla kako ću odustati jer ne mogu ništa pogoditi. A onda sam ipak odlučila prebaciti se na novu igru Sve ili Ništa jer u njoj mogu osvojiti nešto, a da ne pogodim ništa“ – rekla nam je nasmijana igračica i dodala: „I tako sam ja mislila da će mi biti lakše ne pogoditi niti jedan broj, ali na kraju se ispostavilo da je ipak lakše pogoditi svih 11.“

Blagajna i Milka (Foto: PR)

Isto je očekivala i gospođa Milka Piškor koja isplaćuje milijunske dobitke na glavnoj blagajni Hrvatske Lutrije. Milka je poznata mnogim igračima i dobitnicima i zasigurno je jedna od najomiljenijih osoba u zagrebačkoj Ulici grada Vukovara: „Moram priznati kako sam očekivala da će prvi osvojeni Jackpot u igri Sve ili Ništa biti onaj s niti jednim pogođenim brojem, iako znam da su šanse za osvajanje jednake za oba scenarija. U svakom se kolu izvlači 11 brojeva od 22, a na igračima je da pogode tih 11 ili niti jedan od njih da bi osvojili Jackpot od 600.000 kuna. – priča Milka i nastavlja: „Nema tjedna, a da na blagajnu ne svrati nekoliko igrača od kojih dio nisu dobitnici, ali priznaju da zamišljaju kako bi izgledao trenutak njihovog dolaska na glavnu blagajnu i preuzimanja nekog milijunskog dobitka. Neki me nazovu pa se raspituju za cijelu proceduru oko podizanja dobitaka - da budu spremni kad dođe pravi trenutak. Uglavnom, mnogi sanjaju da će jednog dana doći do mene“ – završila je kroz smijeh gospođa Milka za koju brojni dobitnici kažu da nije blagajnica koja hoće ići na more, već blagajnica zahvaljujući kojoj drugi mogu ići na more.

Igra Sve ili Ništa ima ukupno 22 broja (brojevi od 1 do 22) od kojih se, u svakom kolu izvlači 11, a glavni dobitak osvaja se u slučaju da pogodite svih jedanaest brojeva, ali i u slučaju kad promašite svih jedanaest brojeva. Izvlačenje igre Sve ili Ništa održava se svaki dan u 19 h, omogućena je pretplata do 8 kola unaprijed, cijena kombinacije je 10 kn, a glavni dobitak iznosi 600.000 kuna (79.633,69 €).