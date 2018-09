Premijer Andrej Plenković danas nije mogao izbjeći pitanja o aferi SMS i curenju podataka iz sigurnosnog sustava.

Poručio je kako taj slučaj ne može komentirati.

"Informacije čitam iz medija, a neke od njih do mene uopće nisu došle drugim putem. Očekujem da se istraži cijeli taj predmet. Naravno da nije dobro da iz sigurnosnog sustava izlaze informacije prema nekima koji s njime nemaju veze. Treba to istražiti u okviru nadležnih tijela, a to sigurno neće raditi predsjednik Vlade"; kazao je premijer

Na pitanje razmišlja li da s Predsjednicom sazove Sjednicu vijeća za nacionalnu sigurnost, kazao je kako zasad nije vidio nikakvu inicijativu oko toga.

Novinare je zanimalo i kako je protekao sastanak s Milijanom Brkićem nakon što se otkrilo da je njegov kum Blaž Curić MUP-ovom informatičaru dojavio da je pod istragom zbog fabriciranja SMS poruka vezanih uz Zdravka Mamića.

"Nije bilo drame, bio je to otvoren razgovor i to je sve što ću reći. Drugi ćemo put o tome", kazao je Plenković.