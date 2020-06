Ključni su tjedni ispred Restart koalicije. Prvi predizborni skup održali su u Koprivnici. Zvonimir Mršić u Dnevniku Nove TV objasnio je program Restarta na nadolazećim izborima.

Restart koalicija u svom je programu predstavio ideju o ''megaministarstvu'' gospodarstva kojemu bi pripojili sadašnjih pet ministarstva. SDP-ov Zvonimir Mršić kaže da bi, prema broju ministarstava koja se bave gospodarstvom, Hrvatska bi trebala ekonomska velesila.

Objašnjava da je Restart koalicija definirala program u kojemu je važan dio gospodarski program. ''Nakon toga procjenjujemo koji su nam resursi za to potrebni i tek onda dolazimo do toga kako nam treba biti organizirana država da bi se najefikasnije funkcioniralo'', kaže. Na pitanje hoće li on biti na čelu megaministarstva, Mršić kaže: '''Ajmo prvo dobiti izbore''.

Planovi nakon koronakrize

Kada je riječ o planovima za povećanje BDP-a nakon koronakrize, Zvonimir Mršić kaže da imaju tri vrste mjera – kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere.

''Kratkoročno na prvu sjednicu Sabora dolazi zakon o skraćenom radnom vremenu. Vlada je naš prijedlog tog zakona imala na stolu prije dva mjeseca. Oni su donijeli uredbu u kojoj su isključili 130.000 mikropoduzetnika i 250.000 zaposlenih ne može uopće aplicirati za te mjere. Naš zakon se odnose na sve'', objašnjava Mršić.

Srednjoročnu mjeru za povećanje BDP-a čini zakon o moratorijima i kreditima na leasing. ''Vidimo da ni to nije riješeno i to je jedna od hitnih mjera koje moramo donijeti te zakon o obnovi grada Zagreba. Zaboravljen je i dio građana, a to su nezaposleni građani na Zavodu za zapošljavanje i umirovljenici te socijalno potrebiti. Želimo stvoriti sigurnost građanima i gospodarstvu do ove godine'', ističe.

Nakon toga će, objašnjava Zvonimir Mršić, pripremiti gospodarstvo za 2021. godinu. Dodaje da gospodarstvo iduće godine mora rasti onoliko koliko će pasti do kraja ove godine.

Je li moguće povećanje plaća bez otpuštanja?

Na pitanje je li moguće povećanje plaća bez otpuštanja u javnoj upravi, Mršić ističe da Restart koalicija planira povećati neoporezivi dio dohotka s 4000 na 5000 kuna, što bi se trebalo odnositi na oko 700.000 građana.

''Oni bi trebali od 1. siječnja sljedeće godine dobiti povećanje plaća između 300 i 400 kuna zbog tog neoporezivanja. To nije rashod, nego samo manje proračunskih prihoda u, prije svega, lokalnoj samoupravi gdje smo predvidjeli kompenzacijske mjere'', objasnio je Zvonimir Mršić.

Dodaje da na parlamentarnim izborima očekuju barem 66 mandata. ''Vjerujemo da bi s koalicijskim partnerima mogli u vrlo kratkom vremenu složiti vrlo stabilnu vladu'', kaže Mršić i otkriva da bi ti partneri mogle biti stranke u centru ili s lijevog spektra.

