Sanja Musić Milanović prije nekoliko mjeseci otkrila je da se predsjednik izvrsno slaže sa susjedovim mačkom. Sada je o Jerryju progovorio i sam Milanović.

Zoran Milanović u prvom velikom intervjuu nakon raspisivanja parlamentarnih izbora s Mislavom Bagom govorio je i o kućnim ljubimcima. Točnije, o mačku Jerryju, kojeg je njegova supruga Sanja Musić Milanović spomenula u intervjuu u ožujku.

Jerry je mačak susjeda Milanovićevih, a, prema riječima prve dame, predsjednik i Jerry su u fenomenalnom odnosu.

No Milanović o odnosu s mačkom govori skromno.

"Aj pustite sad to. O tim stvarima nisam nikad govorio i neću. To je susjedstvo. Mi nemamo kućne ljubimce. Nemam tu razinu odgovornosti da se o živom biću, bio to pas ili mačka, brinem na način koji to zahtijeva potpuno", rekao je.

Dodao je da zna da zna koliko ljubimci znače vlasnicima.

"To je dio familije. Ja razumijem potpuno i osjećam potrebu ljudi za kućnim ljubimcima, ali ja je nemam. Ali opet mi je drago vidjeti psa ili mačku na hodniku i uvesti je u svoj stan, no ona ima gospodara", objasnio je Milanović.

Bago mu je na to rekao kako ga ne može zamisliti da po gradu šeće maltezera.

"Ali ne možete me zamisliti ni s njemačkim ovčarom niti dobermanom. To je opet neka druga vrsta projekcije. Sljedeći korak je da imam vukodlaka. To je uvijek nastavak tebe", zaključio je kroz smijeh razgovor o kućnim ljubimcima.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr