Živost u kampanji jamči i Željko Kerum koji sa svojom strankom Hrvatska građanska stranka izlazi na parlamentarne izbore. Borit će se u 9. i 10. izbornoj jedinici. U saboru želi zastupati interese Dalmacije, a smatra da mogu dobiti glasove građana koji su razočarani trećim opcijama poput Mosta i Živog zida.

Željko Kerum najavio je da sa svojom strankom Hrvatska građanska stranka izlazi na parlamentarne izbore.

Na pitanje zašto je odlučio kandidirati se na izborima jer su ''Most i Živi zid pri kraju''.

''Nemaju oni više neke mogućnosti, tržište koje su oni zauzeli je prazno. Smatram da imamo mogućnost postići dobre rezultate, a s druge strane kandidati dviju najjačih stranaka – HDZ-a i SDP-a – nisu neki kandidati u 9. i 10. izbornoj jedinici da bi mogli postići bolje rezultate od mene i mog HGS-a. Mislim da imam velike šanse ući u Sabor'', smatra Željko Kerum.

''Škoro neće prijeći prag ovdje''

Kaže i da se HDZ loše suprotstavio Miroslavu Škori. ''On ide na soluciju kao da je on desno orijentiran, ali ja se s tim ne bi složio. On nema s tim veze. Tako da mislim da on u 9. i 10. jedinici neće uopće prijeći prag i tu ćemo moja stranka i ja poremetiti planove HDZ-u jer je slično biračko tijelo'', poručuje.

''Ja ću surađivati s onim kome predsjednik da mandat za slaganje vlade. Hoće li to biti HDZ ili SDP, to nije bitno. Meni je bitno da doprinesem Splitu i Dalmaciji, da napravimo infrastrukturu koja je potrebna gradu Splitu'', poručuje Kerum.

Čovjek iz naroda

Dodao je da je on ''čovjek iz naroda''. ''Kompletan moj politički rad i život je uvijek bio s ljudima. Ja se mogu poistovjetiti sa svima i ne razlikujem se ni od koga'', kazao je i istaknuo da će zastupati glas građana te da će tražiti da se Ministarstvo turizma prebaci u Split.

''Ja 12 godina postojim, ja sam s ljudima s narodom i narod mene bira. Narod mene zove i kaže: 'Kerume, Žele, idemo!' Idemo, mi ćemo dobit, mi smo Dalmatinci, sad zastupamo Dalmaciju, ovo je interes Dalmacije. Znači Kerum je u Saboru, Dalmatinac u saboru, Dalmatinac nosi lančić oko vrata. Mi smo Dalmacija i mi moramo zastupati naše interese'', ističe bivši splitski gradonačelnik. Kaže da on može doći gdje god, ali zna tko je i što je.

Slogan - ja mogu sve

''Nisam odustao od svoga niti ću odustati, za razliku od kolega koji su došli u Sabor i zaboravili odakle su'', kaže. Na pitanje hoće li ga na izborima sputavati brojne afere koje se povezuju uz njega, Kerum kaže: ''Da, da, moja sestra i ja smo u Saboru uprihodovali nekih 10 milijuna kuna. Znate gdje je to završilo? Kod splitskih penzionera. To je Kerum dao i nitko drugi. Zašto to ne da HDZ, SDP?''.

Dodao je da je njegov slogan – ja mogu sve.