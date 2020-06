Željko Kerum je rekao da on, za razliku od drugih kandidata na parlamentarnim izborima, građanima nudi iskrenost i dostupnost, dok ostali traže novac za sebe. Kaže da u 9. i 10. izbornoj jedini od nema jake konkurencije.

''Nisu se dokazali kao dobrotvori, kao ljudi da su nešto davali. I ona iz Kanade, ona pendrek policajka, i ona nešto mulja već 20 godina, to vam govorim, samo gledaju kako će se uhljebiti. Da je po božju i po ljudsku, ja ih sve satarem. Ali tu je pritisak medija, klevete. Pitam se ponekad što mi to sve treba“, rekao je Željko Kerum na N1 televiziji. Dodao je da ga prema naprijed tjeraju nepravda i inat.

Nije želi govoriti o stečaju vlastite tvrtke, a poručio je da se to spominje svaki put kad su izbori. ''Bilo je stečajeva prije i bit će opet. To vodi sud i završavat će se, to je jedna od mojih firmi, stvar je recesije 2008., to moja konkurencija sada koristi“, rekao je za N1.

Procijenio je da će rezultati izbora biti – tijesni. ''Doći će do izražaja ovi treći, bit će teški knap“, rekao je. Kada je riječ o Miroslavu Škori, Kerum kaže da ga nikad nije klevetao, već da u svim svojim nastupima nastoji zabaviti ljude.