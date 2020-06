Čelnik platforme Možemo Tomislav Tomašević gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je razgovarao s Martinom Bolšec Oblak.

Tomislav Tomašević, čelnik platforme Možemo, kaže da se drži mjera socijalne distance te da se pozdravlja laktom kad god to može, ali ponekad nije lako izbjeći kad mu netko pruži ruku.

"Nećemo imati predizborne skupove, ne znam ni kako ćemo sa dočekom rezultata, držat ćemo se epidemioloških mjera, ali moram priznati da me nervira ova situacija", rekao je Tomašević i nastavio kako se HDZ-u obila o glavu situacija s forsiranjem ranijih izbora.

"Mi smo bili protiv raspuštanja Sabora i zbog zakona o obnovi Zagreba koji nije usvojen, ali i zbog situacije potencijalnog nelegitimnih izbora gdje nema parlamentarne kontrole nad nacionalnim stožerom. To im se vraća sad kao bumerang", rekao je Tomašević te dodaje kako njegova platforma ne bi izlazila na ranije izbore.

Platforma Možemo u programu je navela da bi obnavljala željeznice i ulagala u poljoprivredu, a Tomašević objašnjava kako bi novac za to namaknuli kroz progresivne poreze na dohodak i poreze na imovinu.

Možemo se protivi i APN modelu poticaja za mlade.

"70 posto mladih i dalje živi u roditeljskom domu. Smeta nam što nije ni bilo stambene politike i to sad dolazi na naplatu. Ova politika da mi gradimo javne stanove pa ih prodajemo na tržištu umjesto da imamo javne stanove za najam i time kontroliramo cijenu najma, mislim da se pokazala pogrešnom", rekao je Tomašević koji bi stanove u državnom vlasništvu davao u najam jer si velik broj mladih više ne može priuštiti da plaća najamninu.

Tomašević ističe primjer zagrebačkih obitelji koje su nakon potresa završile u studentskom domu, a sada ne mogu koristiti mjere države za financiranje najma stana jer ih nitko ne želi prijaviti.

"Ako država to financira, moraju onda plaćati porez, moraju sklopiti dugoročni ugovor, a to ljudi koji su vlasnici stanova nisu naučili raditi u Hrvatskoj jer im je to netko dozvolio", kaže Tomašević.

Platforma Možemo se zalaže za besplatan pobačaj i kontracepciju, a to bi se financiralo iz javnozdravstvenog sustava, objašnjava Tomašević.

"Mi smo protiv priziva savjesti. Ljudi koji rade u javnozdravstvenom sustavu trebaju poštivati hrvatske zakone, tako i pravo na pobačaj. U tom smislu već je trebalo definirati novi zakon o pobačaju i ispoštovati odluku Ustavnog suda", kaže Tomašević.

Možemo se zalaže i za reformu izbornog sustava, to jest, izbornih jedinica. Platforma ima i kandidata u 11. izbornoj jedinici, a Tomašević kaže da je to zapravo provokacija.

"Ne očekujemo ni jedan mandat tamo. Stavili smo redatelja da izrežira povratak nove dijaspore koja se morala iseliti zbog štetnih politika HDZ-a i tom listom se obraćamo mladim ljudima, dijaspori, koji su se vratili, da im poručimo da možemo mijenjati stvari", kaže Tomašević te zaključuje kako su protiv rada nedjeljom dok se ne utvrde bolji uvjeti za one koji će morati raditi nedjeljom.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr