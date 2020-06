Predstavnici SDP-a sastali su se na sjednici predsjedništva stranke kako bi odradili pripreme za kampanju.

SDP je održao sjednicu Predsjedništva stranke kako bi se pripremili za preizbornu kampanju. Raspravljalo se o slaganju lista za parlamentarne izbore, no konačnu odluku glavni odbor treba donijeti idući tjedan.

Odgovorili su i na HDZ-ove prozivke da su prepisali svoj program iz 2011. godine. ''Ah čujte, što oni nisu prepisali? Pa i oni su svašta svoga prepisali. Pa ono što vrijedi 2011., vrijedi i sada, neke stvari. Neke stvari su osvježene'', poručio je potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina.

Analiza Mislava Bage

Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago ističe da SDP radi ono što radi, ili će raditi, velik broj stranaka – zaduživanjem koristiti novac iz Europske unije za oporavak gospodarstva.

''Jasno je da nakon korona krize sve zemlje EU-a dramatično povećavaju svoja zaduživanja i javni dug. To će raditi i ova i svaka iduća Vlada jer je to jedina šansa da gospodarstvo stane na noge. SDP se ne zamara kritikama, poručuju da će to raditi svi, a jedina razlika će biti kako će oni izvlačiti zemlju iz krize u odnosu na HDZ.

Ono što u toj stranci još prigotovljavaju je sastavljanje lista, a u koaliciji se nadaju da će zatvoriti dogovor s IDS-om u 8. izbornoj jedinici. To je lijevoj koaliciji jako važno jer bi na taj način pokrili središnju Hrvatsku gdje su uvjereni u pobjedu, a nadaju se u podijeljeno desno biračko tijelo između HDZ-a, Domovinskog pokreta i Mosta, pogotovo u Slavoniji i Dalmaciji gdje bi se ti glasovi mogli raspršiti'', kazao je Mislav Bago.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr