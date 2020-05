Na parlamentarne ćemo izbore 5. srpnja. Kakva će biti kampanja u posebnim uvjetima, tko ima najveće šanse za pobjedu, kako bi mogla izgledati Vlada, tko će s kime u koaliciju, u intervjuu za DNEVNIK.hr govorio je politički analitičar Žarko Puhovski. Žestoko se osvrnuo na izjave predsjednika Zorana Milanovića.

Predsjednik Zoran Milanović raspisao je izbore 5. srpnja – je li to dobar datum s obzirom na mogućnosti koje je imao?

To je vjerojatno najmanje loš datum u okviru mogućnosti koje je imao. Velika je greška što su izbori sada raspisani jer je raspušten Sabor, ali nije raspušten Stožer koji kao big brother nad svima bdije i može u svakom trenutku prekinuti sve aktivnosti i to je opasno.

Kome odgovaraju izbori u ovom trenutku? HDZ se odlučio na ranije izbore kako bi izbjegao suočavanje s crnim posljedicama koronakrize, no može li HDZ biti tako siguran u pobjedu?

O tome nema govora. HDZ od prije dva dana stoji lošije jer mu je otišlo jedno krilo u Vukovaru koje mu je važno i znači sigurno dva, tri ili četiri mjesta. HDZ dobro stoji, ali daleko od toga da je njegova pobjeda izvjesna. Izvjesno je jedino da nitko ne može pobijediti sam apsolutnom većinom. Ostaju samo dvije varijante; koalicija HDZ-Škoro i koalicija HDZ-SDP.

''Politički idiot'': Puhovski žestoko o Milanovićevoj izjavi

Milanović je u intervjuu za Dnevnik Nove TV rekao da razmišlja o tome da ne izađe na izbore uz objašnjenje da bi njegov glas mogao biti presudan. Kakva je to poruka građanima?

Kako će izgledati kampanja u ovim okolnostima zbog epidemiološke situacije?

U punom smislu riječi neće biti kampanje, neće biti skupova, otprilike 20 posto pučanstva bit će isključeno, to su oni koji ne žive putem aplikacija i interneta. Ostali će biti svedeni na teme koje već sad čujemo, SDP će inzistirati na korupciji, HDZ na ekonomskim uspjesima koji su grubo prekinuti naletom virusa, a Škorini na izdaji nacionalnih interesa kod obje stranke.

''Još će nam stožer reći da začepimo nos kada glasamo''

Kakvi će ovo biti izbori s obzirom na to da nam i dalje tempo života određuje Stožer civilne zaštite čak i sada kada više nemamo Sabor? Je li Stožer postao političko tijelo, neki se već šale da će nam propisati kako i za koga glasati.

Osim SDP-a i HDZ-a koje stranke još imaju šanse ući u Sabor?

Daleko je najjača treća opcija gospodina Škore. On ima potencijal, ali nitko ne zna je li u stanju organizirati taj potencijal. Čak i kod dobro organiziranih stranaka kao što su SDP i HDZ bit će povuci-potegni kad se budu radile liste. Ući će još IDS, manjinske stranke i Most s tri ili četiri mjesta i tu i tamo još neki pojedinačni matador.

Ono što Škoro uzme HDZ-u na izborima vratit će im nakon izbora jer je izgledna ta koalicija, je li tako?

To je vjerojatnije nego velika koalicija, točno. Međutim, to znači da će doći do osipanja onih koji će sa Škorom biti izabrani. Njegov je motiv spriječiti duopol SDP-a i HDZ-a, a jedini je način da to spriječi taj da ide u koaliciju s HDZ-om. Ako to učini, gubi dio ljudi, npr. Hasanbegovića, koji će opet, kao u prošlom sazivu, junački pobjeći na drugu stranu.

Kako bi izgledala Vlada HDZ-a i Škore

Koji su SDP-ovi potencijalni koalicijski partneri? ''Manjinci su se osramotili''

Koliko je SDP-u teret šef stranke kojeg se ne doživljava kao lidera oporbe?

To je istina, ali istina je i da oni s njim pobjeđuju. Ne postoji logika da mijenjate predsjednika ili trenera momčadi koja pobjeđuje. On je u stanju sebi pucati u nogu kao što je to učinio napadom na Jandrokovića jer je to bilo neinteligentno i neukusno

''Penava je više grobljonačelnik''

Je li odlazak vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave udarac za HDZ ili je zapravo njegova uloga i snaga precijenjena?

Hoće li HNS nakon ovih izbora otići u povijest?

Prvo, nadam se, a uvjeren sam da je to istina, i HNS i HSLS će nestati, možda će se netko progurati u parlament, ali tim je strankama istekao rok važenja.

A Most? Koliko ljudi je otišlo, neki se pitaju hoće li ih biti dovoljno da sastave liste...

Oni nisu imali program, žive od kritike HDZ-a, a otišli su više desno od njih. Paradoks je da ćemo imati, kao s HNS-om, u parlamentu ljude koji zapravo ne zastupaju nikoga, nego sebe same.

Profesor je na kraju ocijenio i koji je najizgledniji scenarij, a osvrnuo se i na izjavu predsjednika da neće forsirati formiranje vlasti i da ne misli sa svima razgovarati, što možete pogledati u cijelom intervjuu s profesorom Puhovskim.