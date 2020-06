Premijer Andrej Plenković nevoljko je odgovarao na pitanja novinara o njegovu neodlasku u samoizolaciju, o čemu pišu i svjetski mediji.

I svjetski mediji pišu o tome da hrvatski premijer Andrej Plenković ne želi u samoizolaciju, nakon što je dodirivao zaraženog Novaka Đokovića. No premijer ne mari. ''Tu smo priču objasnili, imate izjavu HZJZ-a'', rekao je predsjednik Vlade. Na pitanje bi li bio dobar primjer građanima da je otišao u samoizolaciju, odgovorio je da je već odgovorio.

Uslijedilo je dodatno pitanje je li licemjerno što on ne ide u samoizolaciju, a prije se ljude prozivalo. ''Vidjeli ste o kakvom je kontaktu riječ, da je to bio bliski kontakt, sigurno bih slijedio upute epidemiologa, a ne nadriliječnika iz oporbe'', naglasio je Plenković. Smatra da mu to neće naštetiti u kampanji, a poručuje i da ne vidi potrebe da se ponovno testira.

Danas nove mjere za granice

''Cijela je kampanja već prilagođena epidemiološkoj situaciji, velikih skupova nema'', rekao je šef HDZ-a i potvrdio da će Nacionalni stožer danas donijeti odluku o novim mjerama na granicama koje će biti restriktivnije, ali nije želio otkriti znači li to ponovno uvođenje samoizolacije.

''Ne'', rezolutno odgovara na pitanje hoće li biti odgode izbora. Ponavlja da je Vlada pobijedila COVID u prvom valu te da smo danas među tri zemlje EU-a koje imaju najmanje zaraženih. ''Ako Francuska ima drugi krug lokalnih izbora, a ima po danu više od 500 novih slučajeva, onda nema razloga da mi odgađamo'', povukao je paralelu.

Ne smatra štetnim za Hrvatsku to što i Reuters piše o njegovu neodlasku u samoizolaciju. ''Ne, nije štetno, jer informacija nije točna. Trebaju pročitati priopćenje HZJZ-a, a ne izjave oporbenih političara'', istaknuo je.

Tvrdi da se bliski kontakt oduvijek smatrao kontakt koji traje dulje od 15 minuta. ''Možda je vama kontradiktorno jer niste čitali'', spočitnuo je novinarki.