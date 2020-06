Ovih dana razrađuju se posljednji detalji o preporukama za predizbornu kampanju. Doznali smo detalje.

Vlatitom kemijskom građani će od sutra moći dati potpis svom kandidatu za parlamentarne izbore.

"Političke stranke nisu u obvezi prikupljati potpise, to su u obvezi one liste koje predlažu grupe birača - moraju skupiti 500 potpisa, a liste koje predlažu nacionalne manjine moraju imati 100 potpisa", objašnjava Vesna Fabijančić Križanić, potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva.

Epidemiolozi su već propisali i kako će izgledati predaja izbornih lista. Zbog održavanja razmaka, liste će se svih 14 dana predavati u Hrvatskom saboru.

"U njihovoj pratnji moće će biti najviše 10 osoba. Neće se nitko moći zadržavati u Saboru. Apeliramo i da se najavi predaja lista. Ne moraju imati maske, o tim uputama, kao i preporukama stoji da netko tko ima respiratorne probleme, ne dolazi", dodaje Fabijančić Križanić.

A tko će dolaziti na predizborne skupove? Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kaže da će brzo izaći dokument koji će objasniti održavanje izbornih skupova.

Fizički razmak i prepune dvorane ne idu jedno s drugim. Predizborni skupovi služe za motivaciju članova stranke i simpatizera i političari će ih teško nadomjestiti, smatra stručnjakinja za komunikaciju.

"To je veliki nedostatak ako ih nema jer je motivacija prisutna kroz atmosferu i entuzijazam govornika, kroz energičnost. To se nikako ne može zamijeniti pisanim oblicima i statusima na društvenim mrežama", kaže Gabrijela Kišiček.

Društvene mreže morat će nadomjestiti i poljupce, zagrljaje, rukovanje s građanima. Sve ono što pomaže u borbi za glasove.

Političarima je u kampanji važno pokazati bliskost s biračima, a ona se neverbalno prikazuje kroz fizičku bliskost i dodire. Sada će to biti ograničeno, gotovo nemoguće pa se onda te poruke bliskosti moraju verbalizirati, prenositi ili putem medija ili putem društvenih mreža", dodaje Kišićek.

Koliko su u tome bili uspješni, vidjet će se na dan izbora. Na kojima će moći glasovati i građani u samoizolaciji. No ne na biračkom mjestu, i uz prethodnu najavu.

"Naša uputa je i inače da se bar tri dana prije birači obrate nadležnom izbornom povjerenstvu, da bi željeli glasati, ali da nisu u mogućnosti doći na izborno mjesto. Ako će to biti na dan izbora, neka to bude do 12 sati", kaže Fabijančić Križanić.

A kako će sam dan izbora izgledati - znat će se u posljednjem tjednu lipnja.

