Ništa od koalicije s Domovinskim pokretom, Most je objavio kako samostalno izlaze na izbore.

Most je objavio kao će samostalno izaći na parlamentarne izbore.

Vijest je objavljena preko Facebooka i videa u kojem su sudjelovali Nikola Grmoja, Božo Petrov i riječki vjeroučitelj Marin Marin Miletić.

"Most ide samostalno na izbore zato što želimo da čisti, pošteni, čestiti ljudi budu u tom Hrvatskom saboru i ako je to jedini način da to možemo napraviti idemo tim putem. Nemojte očajavati i nemojte se brinuti za to. Za niz drugih odluka do sada su nam govorili da nisu pragmatične, nisu u skladu s dosadašnjom politikom, mi smo im dokazali upravo suprotno, ne možete s vragom tikve saditi ", poručio je Petrov