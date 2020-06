Tek je nešto više od mjesec dana do izbora za 10. saziv Sabora. Što nude glavni politički akteri, moći ćete doznati u nizu sučeljavanja koje organizira Nova TV, a prenosit će se izravno na portalu DNEVNIK.hr.

Mislav Bago, urednik i komentator sučelit će ključne političare stranaka koje pretendiraju na vladajuću poziciju u državi. U prvoj debati sudjeluju Ivan Anušić iz HDZ-a, predstavnik Restart koalicije, čelnik HSS-a Krešo Beljak, Hrvoje Zekanović iz Domovinskog pokreta i predsjednik Mosta Božo Petrov.

Prva debata uoči parlamentarnih izbora Foto: DNEVNIK.hr

Slučaj Rimac i uhićenja - je li to borba protiv korupcije ili unutarstranačka borba?

Anušić: Nema govora da se radi o unutarstranačkoj borbi. Situacija je neugodna za sve, ali pravosuđe je radilo svoj posao i došlo je do toga da se to trebalo dogoditi.

Beljak: Pripremamo se za što bolji rezultat na izborima, da se izvučemo iz blata. Svakodnevne su afere iz HDZ-a Ovo što se događa je tužno i sramotno, ali navikli smo na to. HDZ nije politička stranka, nego uhljebnička.

Zekanović: Plenković je sjajno izvukao situaciju i rekao neistinu. Svi uključeni u aferu su HDZ-ovci koje je Plenković postavio na funkciju. Djelomično je riječ o unutarstranačkom obračunu, uoči slaganja lista.

Petrov: Jezivo je kad vidite koliko je ljudi premreženo, koliko ljudi koriste poziciju za vlastite interese.

Anušić: Nije lijepo ni kulturno govoriti da smo uhljebnici. Vi ste zadnji koji može nekome reći da je lopov.

Beljak: Kad nemaju što drugo izvlače stvari koje uoće nisu istinite. Nije vam lako, cijela stranka je na optužnici.

Anušić: Nemojte generalizirati stranku, ima puno poštenih. Prestanimo generalizirati HDZ kao leglo korupcije.

Petrov: Zabavno mi je gledati predizborni karneval već 20 godina da se SDP i HDZ čereče. Želim čuti rješenja.

Da se protiv vas otvori istraga, biste li odstupili?

Beljak: Istu sekundu

Anušić: Da

Zekanović: Naravno

Petrov: Da

Tko je kriv za curenje transkripata?

Zekanović: To su uobičajene situacije u Hrvatskoj, ali nikad nema odgovornih. Nikada Plenković nije Božinovića pozvao na razgovor.

Petrov: Naš je pravosudni sustav izbušen kao švicarski sir. Ljudi odlaze iz Hrvatske zbog gubitka nade.

Beljak: Sustav ne funkcinira. Govorimo o tajnim službama koje to nisu. Čudi me Petrov koji je dvaput doveo HDZ na vlast. Ja 12 godina govorim da ta ekipa ne valja i da to treba mijenjati. Gospodin Zekanović bio na listi HDZ-a.

Anušić: Treba netko odgovarati. Imaju problem da im iz svake istrage izlaze dokumenti van. Nije na meni tko će odgovarati, ali ne izgleda dobro.

Zekanović: Gospodine Beljak, skinut ću vam kapu jer ste odolijevali Plenkoviću da idete u koaliciju. Ne slažem se s vašim stavovima o Drugom svjetskom ratu. Ja sam napustio vlast.

Beljak: Ma koji su to moji stavovi? Ja sam branitelj iz Domovinskog rata, napustio sam fakultet da idem u rat, za razliku od Plenkovića.

Zekanović: Neki heroji u ratu mogu biti kukavice u miru.

Beljak: Pa ja sam bio u HOS-u. Franjo Tuđman je rekao da se HOS mora ukinuti. Vaš je interes da se Hrvatska uspoređuje s ustaškom državom.

Božo Petrov i Ivan Anušić Foto: DNEVNIK.hr

Petrov: Most je pokazao da postoji drukčija politika, za razliku od onih koji se prodaju kao žetončići.

Anušić: Imali ste ministra policije, imao je priliku to napraviti. Gospodine Zekanoviću, ne biste vidjeli Sabor da nije bilo HDZ-a.

Bago: Stanite, dečki. Gdje ćete vi?

Petrov: Pokazali smo obraz i čast.

Anušić: Tko u politici može doći i reći ja ću baciti kamen na svakoga, a na mene nema pravo nitko baciti kamen. Zašto ste doveli do toga da se moramo razići? Ja bih vas razriješio prije nego što je to premijer.

Zekanović: Postoji spin iz HDZ-a, očito im smeta Domovinski pokret i Suverenisti, pa ponavljaju da ja ne bih ušao u Sabor bez HDZ-a. Kad je moj otac stvarao HDZ, Plenković je bio u Savezu komunista.

S kim od ovih opcija nikako ne biste mogli koalirati?

Anušić: Restart ne dolazi u obzir, Most smo već probali, Domovinski pokret je nešto novo, stavovi su nam slični, ali poruke su otežavajuće.

Beljak: Neće biti potrebno, dobit ćemo povjerenje građana. Dobit ćemo apsolutnu većinu. 6. srpnja počinjemo raditi.

Zekanović: Žao mi je što Most nije s nama. Ne vidim s HDZ-om ideološke sličnosti, a vidim između HDZ-a i SDP-a.

Petrov: Najčišće prema građanima je položiti građanima račun za ono što smo radili protekle četiri godine.

Anušić: Mantra je da su HDZ i SDP isto.

Zekanović: Je li vam stav različit od Beljaka o Istanbulskoj konvenciji?

Anušić: Konvencija je zaštita žena od nasilja, zaštita obitelji. Što se smijete? Ne govorim gluposti. Istanbulsku konvenciju je i Karamarko imao u programu. Bila je u programu. Niste to vidjeli, a išli ste s nama. Kvazidesničara mi je dovde.

Zekanović: Da, ništa se nije promijenilo. Nasilje nad ženama nije smanjeno.

Anušić: Donijeli smo interpretacijsku izjavu. U čemu je problem? Zašto ste bili na našoj listi?

Zekanović: Nisam znao da je to u programu HDZ-a. Zašto vi niste slušali biskupe? Ako ih ne slušate, ispišite se iz Crkve.

Je li predsjednik Zoran Milanović neutralan ili će navijati u kampanji?

Zekanović: Sve što je izašlo iz njegovih usta je neprihvatljivo. Njegove su izjave sramotne, ja sam htio da predsjednik bude Miroslav Škoro.

Petrov: Moglo se vidjeti kako skreće pozornost na neke stvari bacanjem ploča s nekim imenima ljudi koji su prolili krv. Apsurdno je da neće izaći na izbore. Savjetujem mu da je bolje da šuti.

Beljak: Predsjednik je neutralan, kolege s desnice se ne mogu pomiriti s tim da je Hrvatska izabrala Milanovića.

Anušić: U kratko vrijeme uspio je pokazati da sve ono što je govorio nije. Nadao sam se da će biti kohezivni faktor. Izjava iz Jasenovca je dno dna.

Beljak: Anušić je radio kampanju Kolindi koja je pričala da je ZDS stari hravtski pozdrav, bacila bistu...

Zekanović: Zanimljivo je gledati da bivši HOS-ovac brani Milanovića. Kao branitelj branite skandalozno ponašanje.

Beljak: Za dom spremni šteti Hrvatskoj. U HOS-u sam bio i otišao.

Anušić: Josip Broz Tito je zaslužan za nebrojen broj nevino pogubljenih Hrvata, žena i djece... Nažalost, to je njegova ostavština.

Beljak: Nemate pojma što bi se dogodilo da nije bilo Tita, četnici Draže Mihajlovića bi oslobodile Zagreb. Ustaše i četnici su bili saveznici.

Anušić: Ne zanimaju me ustaše i četnici.

Koja je razlika između ustaškog i partizanskog pokreta?

Petrov: Ne znam zašto bih o tome raspravljao. Hoće li ljudima zbog toga biti bolje?

Bago: Nemojte mi držati predavanje, pitao sam o predsjedniku Republike, a vi ste završili na ustašama i partizanima.

Anušić: Partizani i ustaše me uopće ne zanimaju. Ta tame budi emocije u ljudima, pa se krenemo o toj temi boriti i klat... Ne zanima me to, zanima me budućnost Hrvatske.

Beljak: Suludo je da ljudi koji bi revitalizirali ustaški pokret govore da nema razlike. Ima razlike.

Zekanović: O svim temama se treba razgovarati, ljevica se uvijek vraća na te teme. Tito je međunarodni ratni zločinac, kad ljevica to prizna, zavštit ćemo s temom. Neka odu na izlet u Hudu jamu.

Petrov: Drago mi je, gospodine Anušiću, da je Vlada prihvatila mjere Mosta za saniranje koronakrize.

Je li prihvatljivo da će samo neki sektori (turizam, transport, inudstrija zabave) od srpnja dobivati potpore?

Beljak: Nije prihvatljivo, žao mi je što smo sad išli na izbore. Svi trebaju dobivati potpore.

Anušić: I poljoprivreda treba dobivati potpore, jer smo sad uvidjeli koliko je bitna.

Petrov: Kad čovjek Anušića, da ne zna da je iz stranke koja je zadnjih 30 godina vodila poljoprivredu, složio bi se s njim. Nisu problem poticaji, problem je inspekcija koja ne radi posao i problem je strategija poljoprivrede.

Zekanović: To je smiješna odluka Vlade. Zanemariti poljoprivredu i industriju govori o nepoznavanju sustava.

Anušić: Ministarstvo poljoprivrede je dugo vodio HSS, i tu ću stat. A i Most je imao ministra poljoprivrede. Država nije pred kolapsom. Sva sreća pa je bila u suficitu, uspjeli smo uštedjeti, pa smo se mogli nositi s ovom situacijom.

Beljak: Otkud novac? Isplatili ste iz nekih drugih fondova.

Petrov: Da ste bili produktivni kao mi, bilo bi nam bolje.

Smiju li djeca dužnosnika pohađati privatne škole i vrtiće:

Anušić: Nema potrebe. Ako može priuštiti, zašto ne

Zekanović: Ne vidim problem.

Petrov: To je njihov izbor, ali je bolje da zbog socijalizacije idu u školu.

U tjednima pred nama održat će se još niz tematskih sučeljavanja; unutarnja i vanjska politika, pravosuđe, gospodarstvo, kultura i mediji, obrazovanje, zdravstvo, poljoprivreda te financije i bankarski sustav.