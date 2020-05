Što je datum izbora bliži, poruke koje politički akteri jedni drugima upućuju sve su gore. U toj igri verbalnog prepucavanja, koje često prelazi granicu dobrog ukusa, sudjeluje i sam predsjednik države Zoran Milanović. Na njegove poruke na Dan državnosti, oštro uzvraća premijer Andrej Plenković.

Obilježavanje Dana državnosti predsjednik Zoran Milanović iskoristio je za kritiku premijera Andreja Plenkovića. ''Ja ne bojkotiram, ovo je predizborni skup i obećanje jedne političke garniture koje oni sad ispunjavaju. Možeš jer možeš, dobio si, kupio si nekakve glasove žetonima'', govorio je u subotu na Dan državnosti Milanović.

Iako je jučer je bio blag, Plenković mu danas nije ostao dužan.

''On je vjerojatno mislio na svoje najbliže suradnike. U HDZ-ov klub u ovom Saboru nitko nije došao. To su ljudi koje je on stavljao na liste, pa neka malo promisli kada govori o tome. To je prvo. HDZ, ja osobno, mi smo uvijek poštovali 25. lipnja, sve što se događalo tada bili smo tamo. Učinili smo respekt prema državi. Ovo što je on učinio jučer nije respekt prema državi nego obrnuto, i tu je ta razlika'', poručio je Plenković.

Neprevidljivi Milanović

Prepucavanje dvojice predsjednika gledamo i slušamo mjesecima. ''Retoriku Zorana Milanovića možemo ocijeniti kao nepredvidljivu. On je vrlo često retorički nestabilan, što znači da može održati jedan lijep govor, nadahnut, može impresionirati. Međutim, može biti i vrlo otresit i bahat, arogantan, što je neprimjereno svečanim situacijama i trenutcima u kojima je sudjelovao'', objašnjava komunikacijska stručnjakinja doc. dr. sc. Gabrijela Kišiček.

Ni predsjednik Vlade ne štedi svoje političke suparnike. ''Gospodin Bernardić mora ići ili na nekakve dotjerane edukacije da bi mogao uopće meritorno govoriti o temama kao što su Europska unija. Ovo što je pokazao nije razina koja bi ulijevala povjerenje da mu se povjeri bilo koji operativni projekt, a kamoli vođenje Vlade'', rekao je Plenković o šefu SDP-a Davoru Bernardiću.

Plenković bez konkurenata

Njegov je pristup drugačiji. ''Ima svoj stil obraćanja s visoka, patroniziranja i dociranja svojim protivnicima. On se, zapravo, postavlja kao netko tko nema konkurenta'', ističe stručnjakinja Kišiček.

Plenković, kaže profesorica Kišiček, nastoji ne spuštati komunikacijsku razinu, pa žešće retoričke bitke najčešće vode neki drugi istaknuti članovi stranke. Danas je to bio Ivan Anušić.

''Miroslav Škoro, čija se politička platforma Domovinskog pokreta temelji na Domovinskom ratu i vrijednostima Domovinskog rata, u Vukovaru je morao odgovoriti na pitanja od kojih se pokušavao sakriti, a na koje je i nekoliko puta odgovarao, ali neistinito otkad je ponovno stupio na političku scenu. Pitanje je bilo gdje si bio '90., odnosno '91.'', kazao je Anušić.

Škoro traži riječi

Škoro je, pak, uzvratio Anušiću na Facebooku, ali se u podužem postu obrušio i na Milanovića i na HDZ.

''Posljednjih dana i tjedana vođama političkih kartela, zvanih SDP i HDZ, ne cvjetaju ruže. Niz izjava predsjednika Republike i stvarnog vođe SDP-a Zorana Milanovića, (...), stvaraju u javnosti dojam da mu se duševno stanje pogoršava te da će teško dočekati kraj mandata na Pantovčaku.

S druge strane, niska koruptivnih i kriminalnih afera koja godinama prati HDZ, krešendo je doživjela u, za tu stranku, nezgodnom vremenu. Uhićenja političke princeze te stranke Josipe Rimac i niza državnih dužnosnika i činovnika Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva, još jednom su pokazala da HDZ funkcionira kao uhljebničko-koruptivni kartel'', napisao je Škoro.

Rekord najnižeg udarca

''U usmenom izražavanju nešto blaži nego što je putem društvenih mreža. Očito mu treba nešto više vremena da izmisli i da smisli riječi kojima će pokazati svoju oštrinu. Međutim, pokazao je da itekako može bocnuti'', kaže Gabrijela Kišiček.

Rekord najnižeg udarca drži šef SDP-a Bernardić. ''Njonjo, kao prvi Plenkovićev rektalni alpinist, najbolje govori sam o sebi. On u zadnjem periodu političkog djelovanja uvijek kada to dođe na dnevni red nađe način kako da nađe najbolji položaj u lobističkom otvoru novog predsjednika HDZ-a'', rekao je prije nekoliko tjedana Bernardić.

''Vrlo često se spušta na jedan niži stil i primitivniji u izboru riječi. Oštrina se može zadržati na jednoj višoj razini, nego što je on svojim vulgarnim nastupom to pokazao'', zaključila je Kišiček.

Što su izbori bliži, retorika je niža pa ćemo se do petog srpnja sigurno još svega naslušati.

