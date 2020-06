Šefica Radničke fronte Katarina Peović gostovala je u Dnevniku Nove TV, a s njom je o izborima, očekivanjima, ali i drugim aktualnim i zanimljivim pitanjima razgovarala Sabina Tandara Knezović.

Vidi li bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović u Radničkoj fronti, kao što to "prognozira" Nino Raspudić u komentaru reakcije bivše predsjednice na izjavu Miroslava Škore o pobačaju, šefica te stranke Katarina Peović jasno kaže - teško.

"Ona je pokazala svoju karijeru izrazito obojenu antiradničkim stavovima i stavovima koji ne idu u korist društveno obespravljene većine, no jasno je zašto Raspudić vidi Kolindu Grabar-Kitarović u Radničkoj fronti, jer prepoznaje svoju gotovo nevjerojatnu transformaciju od gotovo ljevičara do desničara pa misli da se to može desiti i s Kolindom", pojasnila je Peović.

Za gestu srednjeg prsta bivše predsjednice Peović kaže da je iznenađujuća, jer je ona pokazivala stavove koji su bili dijametralno suprotni i primala je vođe Hoda za život.

"Rekla bih da je ona bila na nekoj ideološkoj klackalici", kaže Peović.

"Ono što me veseli jest da je shvatila i prihvatila da politika nije stvar pristojnosti. Ako se sjećate, meni je u predsjedničkoj predizbornoj kampanji na moje odbijanje rukovanja s njom rekla da je to stvar kućnog odgoja. Sad pokazuje srednji prst i jasno pokazuje da politika nije stvar kućnog odgoja. To je stvar stava", kaže Peović.

Na pitanje o gužvi kandidata u 8. izbornoj jedinici i gdje vidi svoje šanse, Peović odgovara kako je njezina stranka pogodila sa sloganom "Istra, Kvarner i Rijeka pravu ljevicu čeka".

"Uistinu predstavljamo pravu ljevicu koja je u toj izbornoj jedinici doista dugo čekana, jer ljudi u toj izbornoj jedinici uvijek bili ulijevo, ali nisu imali stranku koja bi bila ulijevo. Niti SDP, niti IDS nisu lijeve stranke", ističe Peović.

Smatra da su te dvije stranke tržišne, neoliberalne stranke koje su uništile privredu u toj izbornoj jedinici.

Proziva dugovječnog riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela (SDP) da je kriv za iseljavanje 11.000 Riječana i uništenu nekoć bogatu riječku industriju.

Na pitanje bi li Radnička fronta koalirala sa SDP-om, Peović odlučno kaže - ne, jer je "riječ o antiradničkoj stranci".

Na tvrdnje kritičara da se gradska ljevica možda zeznula kad je koalirala s Radničkom frontom, jer su stavovi Radničke fronte preradikalni i da bi time mogli samo izgubiti, Peović kaže: "Ne mislim to. Radnička fronta je pokazala u predsjedničkim izborima i općenito na ulici, aktivističkim radom, zalaganjem za radnike, a i u Gradskoj skupštini, gdje smo se borili protiv tzv. Stranke rada i solidarnosti Milana Bandića, koja nije htjela pomoći radnicima iz tvrtki u stečaju, gdje smo mi donijeli jedan vid mjere, oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, kako bismo pomogli i DIOKI-ju i radnicama Kamenskog. Nas je Plenković nazvao aktivistima. Mi se time ponosimo. On je politički oportunist. Svi bi u politici trebali biti aktivisti", smatra Peović.

Na kraju, što se izbornih očekivanja i broja mandata tiče, Peović kaže bi njezina stranka voljela imati klub u Saboru, jer to omogućava mehanizme za lakše djelovanje.

"Nama je primarno promijeniti politički diskurs i zalagati se za radnička prava", rekla je Peović.

