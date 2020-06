Što su predsjednici stranaka poručili biračima predloženim listama te što će dominirati u završnici kampanje doznaje reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago, koji je razgovarao sa stručnjakom za odnose s javnošću Jerkom Trogrlićem.

Što su predsjednici stranaka poručili biračima predloženim listama te što će dominirati u završnici kampanje doznaje reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago, koji je razgovarao sa stručnjakom za odnose s javnošću Jerkom Trogrlićem.

Odmah na početku Trogrlić je kazao kako je dobar dio birača već odlučio kome će dati glas, "smjestili su svoje rovove", i to se dogodilo nedugo nakon koronakrize, ali u kampanji je cilj onaj dio birača koji je još dostupan, i nije zanemariv, tako da liste i sama kampanja još uvijek puno utječu.

Plenković je bio milostiv prema svojim političkim oponentima i stavio ih je na liste. "Njemu u ovim jedinicama o kojima govorimo prijeti jedan lošiji rezultat pa je dao svojim oponentima niža mjesta i kazao – pokažite se. Za njega je to win-win situacija: ako naprave dobar rezultat to ide njemu i njegovoj listi, a ako budu lošiji, time ih se automatski politički rješava."

Komentirao je i potez Davora Bernardića, koji je bio široke ruke prema političkim partnerima, ali je svoje oponente stavio na dno lista. "Upravo ta odluka Bernardiću čini situaciju vrlo komotnom unutarstranački, ali bi mogao doživjeti jedan otpor na sam dan izbora i mislim da bi moglo biti jato crvenih labudova."

Škorina taktika kojom privlači nezadovoljnike, a istovremeno kaže da će on biti premijer i da mu Andrej Plenković može biti šef diplomacije, može djelovati kod dijela nezadovoljnika, dosta se dobro hvata na terenu, neovisno o tome što to ne izgleda iz današnje perspektive vrlo realno. "On je i okupio svoj pokret dobrim dijelom na mržnji i netrpeljivosti prema Plenkoviću, ili HDZ-u kakav vodi Andrej Plenković."

Osvrnuo se i na Most: "Ako je netko napravio dobar posao s listom i u ovoj kampanji, onda je to Most. Da ste me pitali prije mjesec dana rekao bih da možda neće biti nikakav faktor na ovim izborima. Oni će zahvaljujući Raspudićima, za koje ispada da vode tu stranku, iako zapravo nisu ništa u njoj, preživjeti. Hoće li to biti dva, tri ili četiri mandata, ostaje da se vidi na izborima, ali će zahvaljujući obitelji Raspudić oni preživjeti ove izbore."

U izbornu utrku ušle su još neke obitelji, koje kažu da žele promjenu. "Po tom smo obiteljskom pitanju postali dosta zanimljivi. Nekada kad smo imali brata i sestru Kerum to nam je bilo dosta ponižavajuće, gledali smo na to s podsmijehom, a danas je to postala masovna pojava u hrvatskoj politici. Ne mislim da je problem kad se radi o etabliranim ljudima. Ali u slučaju Škore, koji je sestru stavio na prvo mjesto na listi u izbornoj jedinici u kojoj on najbolje stoji, a riječ je o praktički politički potpuno nepoznatoj osobi, to baš djeluje u maniri HDZ-a i SDP-a, velikih stranaka koje poslušnike stavljaju na prolazna mjesta."

