Gordan Jandroković na konferenciji za medije komentirao je izjavu čelnika Domovinskog pokreta Miroslava Škore koji je izjavio da se silovana žena oko pobačaja treba dogovoriti s obitelji.

Voditelj Izbornog stožera HDZ-a Gordan Jandroković na konferenciji za medije uoči predizborne kampanje u četvrtak je kazao kako je na izborima najbolja pobjeda ona apsolutna no upitan je li to realno očekivanje HDZ-a, da sami sastave vladu, rekao je da su u stranci svjesni da je moguća i relativna pobjeda na izborima.

„U tom slučaju razgovarat ćemo s drugim političkim opcijama, a kriteriji za te razgovore su da ta politička opcija ima adekvatnu političku snagu u broju osvojenih madata, da nam je svjetonazorski i programski kompatibilna, ali i da su ti ljudi spremni preuzeti odgovornost za upravljanje Hrvatskom. Imali smo situaciju kada je u vladu ušao Most i kada je zadržan taj oporbeni stav“, rekao je Jandroković odgovarajući na novinarsko pitanje.

Upitan o mogućnosti da se izbori najavljeni za 5. srpnja zbog epidemiološke situacije i porasta broja zaraženih koronavirusom odgode rekao je da vjeruje da će uvjeti biti takvi da se izbori održe.

„Trebamo odgovornost svih nas, ne samo politička odgovornost, da se prate upute epidemioloških službi. Sad se vidi da je dobro da smo izbore stavili da budu ranije“, rekao je.

Na pitanje kako će HDZ odraditi terenski dio kampanje, hoće li skupovi biti na otvorenom kako se preporučuje, Jandroković je rekao da neće biti masovnih skupova.

„U ovim novim okolnostima neće biti nikakvih masovnih skupova. Mi u HDZ-u strogo ćemo se držati propisanih epidemioloških standarda i uputa, težit ćemo manjim skupovima na više mjesta, a sve u skladu s epidemiološkim kriterijima“, naglasio je.

Upitan za komentar izjave Miroslava Škore da se silovana žena oko pobačaja treba konzultirati s obitelji, rekao je da se već ranije o tome izjasnio. No, na novinarsko pitanje je li mu to normalno kratko je odgovorio: „Ne. To mi nije normalno.“