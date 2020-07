Izborni dan posebno će se pratiti na našem portalu DNEVNIK.hr. Iz trenutka u trenutak tijekom cijelog izbornog dana i večeri iz ove će redakcije nicati tisuće riječi – prijenosi rezultata, analize.

DNEVNIK.hr budno će pratiti izborni dan i objavljivati rezultate, analize, pratit će se sve aktere na političkoj sceni. Urednica rubrike Parlamentarni izbori 2020. Lana Ružičić otkrila što je sve u pripremi za izborni dan.

''Spremni smo već od prošlih izbora, samo što nam je tada bilo, a i sada je, teško zamisliti izbore u ovakvoj epidemiološkoj situaciji. Na izborni dan od ranog jutra ćemo pratiti koliko je birača izašlo na birališta, izjave kandidata i građana'', kazala je Ružičić.

Na portalu će se od 19 sati objavljivati rezultati izlaznih anketa, a od 21 sat i rezultati izbora u realnom vremenu.

''Ono što možda slučajno i nije spremno, bit će spremno do petka kada je finalno sučeljavanje Davora Bernardića i Andreja Plenkovića na Novoj TV. To će i nama biti generalna proba za izborni dan u nedjelju'', kazala je Lana Ružičić.

Što čitatelje najviše zanima?

Čitatelji DNEVNIK.hr-a redovito čitaju vijesti koje se tiču parlamentarnih izbora, ali najviše ih ipak zanimaju vijesti o koronavirusu.

''Ova je kampanja pokazala da je vrlo teško razdvojiti kampanju, izbore i koronavirus, pa su kod nas najviše čitane vijesti povezane s jednom i drugom temom. Tako je čitatelje najviše zanimalo zašto Andrej Plenković nije otišao u samoizolaciju'', rekla je urednica rubrike i otkrila da je daleko najčitanija na portalu anketa u kojoj su građani odgovorili za koga bi glasali da su izbori – danas.

''To je dokaz da ljude izbori zanimaju i da vole kada u izborima mogu sudjelovati. Nadam se da to nije samo na portalu, nego da će i u nedjelju pokazati da ih to zanima'', zaključila je Lana Ružičić.