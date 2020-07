Pod posebnim mjerama održavaju se izbori u domovima umirovljenika i vojarnama. I časne sestre u đakovačkom samostanu dobile su mogućnost glasanja. One su među 540 građana u samoizolaciji koji su zatražili mogućnost glasanja iz vlastitog doma.

Birački odbori od jutra obilaze prijavljene glasače koji ne mogu do biračkog mjesta, pa glasaju koristeći osobe od povjerenja, najčešće rodbinu, koji to odrađuju umjesto njih.

Barbara Ljevar iz Kaptola kraj Požege otkrila je kako izgleda glasanje iz samoizolacije. ''Tužna je situacija da se ovako mora glasati, ali super da su i nama koji smo u samoizolaciji osigurali da možemo obaviti svoju građansku dužnost'', rekla je.

''Bilo je brzinski''

Svoje iskustvo s glasanjem iz samoizolacije za DNEVNIK.hr ispričala je i jedna Zagrepčanka. Kaže da se odboru u svom biračkom mjestu javila čim je prošlog četvrtka saznala da mora u samoizolaciju jer je bila u kontaktu sa zaraženom osobom. ''Žena mi se odmah javila, uzela je podatke i rekla da sam prijavljena. Bilo je to brzinski. Rekla je da će me zabilježiti pa će mi se organizirati glasanje u mom izbornom mjestu i to je u biti bilo to.''

I samo glasanje njoj je prošlo bez problema. ''Nazvali su me jutros oko 9, pola 10 i rekli da kreću za pet minuta. Za to vrijeme stavila sam masku, rukavice i uzela sam si svoju olovku. Kad su došli, i oni su imali na sebi maske i rukavice. Dali su mi papire, zaokružila sam što sam trebala i to je to. Rekli su mi da su iznenađeni kako sam pripremljena bila'', priča nam Zagrepčanka.

Ustavno pravo i u samoizolaciji

''Dečki su došli i pozvonili. Ja sam otvorio prozor i dobio glasački listić. Sjeo sam u sobu, zaokružio kako sam mislio da treba, složen listić stavio u kuvertu i dao dečkima'', ispričao je Josip Matić iz Sikirevaca, koji je glasao iz samoizolacije.

On i njegova supruga željeli su ostvariti svoje ustavno pravo i u samoizolaciji. ''Otkako sam stekao pravo glasa, mislim da nisam ni s jednih izbora izostao'', kaže Josip.

Pod epidemiološkim mjerama glasali su i hrvatski vojnici koji se nalaze u Poljskoj u sklopu NATO-ove vojne misije.

Neki su uveli redne brojeve

Korisnica jednog doma za starije i nemoćne u Puli kaže da su morali održavati razmak i dezinficirati ruke te da su imali svoje kemijske olovke.

Član izbornog povjerenstva u Zagrebu Bartol Šošić rekao je da se građani pridržavaju mjera. ''Maske i rukavice su tu, čak smo uveli i redne brojeve tako da se ne stvaraju gužve'', kaže Šošić.

Stotine mladih u stotine metara dugom redu na jednom zagrebačkom biralištu. Ni koronavirus ni čekanje nisu ih odvratili od ispunjavanja građanske dužnosti. ''Moramo to obaviti i to je u redu, za budućnost naše djece i unuka, za nas više manje. Samo da bude penzije'', rekla je Ivanka iz Zagreba.

Obvezna dezinfekcija na ulazu

Pri ulazu na svako biračko mjesto obvezna je dezinfekcija ruku. Članovi biračkih odbora birače su dočekali pod maskama, kao i dio opreznijih birača. U Dalmaciji je situaciju otežavala i vrućina. ''U toj rizičnoj sam dobi, tako da za sunce šešir, za koronu maska'', kaže kroz smijeh Zadranka Neva.

Unatoč vrućini i opasnosti od virusa ni Splićani se nisu žalili na vrijeme održavanja izbora. ''Ja mislim da je u redu sad jer, iskreno rečeno, svi se mi bojimo jeseni, tako da je bolje sad, nego čekati jesen'', rekla je Milka iz Splita.

Iako je Slavonija posljednjih dana postala žarište novooboljelih, birači su bez straha došli ispuniti listiće uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera.

''Mislim da je u redu, da su se izbori trebali održati. Pridržavamo se pravila, imamo maske svoje, olovke. Mislim da je to u redu'', smatra Snježana iz Osijeka.

I u Rijeci su birači naoružani kemijskim olovkama i maskama izašli na birališta. I njima su izbori važniji od virusa, ali nisu zadovoljni ponašanjem ljudi kad je u pitanju poštovanje mjera zaštite.

''Nije mi to problem. Da su ljudi mislili više na to, onda ne bi bilo toliko povećanog broja zaraženih. Silna druženja ljubljenja, grljenja. Strašno'', kaže Riječanka Snježana.