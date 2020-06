Predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas komentirao je dio HDZ-ova programa u kojem HDZ najavljuje uspostavu portal za web-buking privatnog smještaja s provizijom do 5 posto. Najavljeno je i otvaranje 20.000 novih radnih mjesta u turizmu te poticanje izgradnje do 7000 novih hotelskih soba do kraja mandata.

HDZ je u svom programu najavio uspostavu portala za web-booking privatnog smještaja s provizijom do pet posto, kao i otvaranje 20.000 novih radnih mjesta u turizmu. Najavili su i poticanje gradnje do 7000 novih hotelskih soba.

Predsjednike udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas kaže da, ako je to zaista dio programa HDZ-a, ponukan prijedlogom Hrvatske gospodarske komore, već dugo nije ''vidio 'socijalističkiji' prijedlog i jeftiniji populizam s jedne strane''. ''S druge strane sam siguran da će već poznati 'njihovi frendovi' raditi taj i takav portal koji, da budemo jasni, možda realno vrijedi nekoliko stotina tisuća eura, a u njihovoj varijanti očekujem i cijenu višu od pet milijuna eura'', napisao je Bujas na Facebooku.

''Neka gospoda iz HDZ-a krenu u svoj poslovni pothvat, sa svojim novcem, izađu na tržište i pokušaju s provizijom od 5 posto napraviti jedan takav portal i biti profitabilni. Neka to rade sa svojim novcima, nazovu ga recimo – #HDZbooking, zaposle ljude, plate kampanju (ponajprije Googleu), rade na SEO-u itd. U međuvremenu neka putničkim agencijama smanje PDV na 13 posto, kao što imaju hoteli, ugostitelji (u segmentu hrane). Neka ukinu plaćanje članarine HTZ-u, neka, dovraga, profunkcionira pravosuđe pa da u nekoliko dana imamo jasna rješenja na Trgovačkom sudu itd. Ali ne, oni najavljuju atak na tržište, i to garantirano loš, tipično uhljebnički. Svi na tržištu trebaju imati ista pravila, svi'', poručuje Bujas i pita gdje je sada HTZ.

''Ovo je perfidni spin kojim se obećavaju brda i doline malim iznajmljivačima, a dočekat će nas 'spaljena zemlja', dizanje nameta i još veće uhljebljivanje, a u režiji HGK-a, majstora uhljebljivanja'', piše Hrvoje Bujas.

Kao primjer istaknuo je susjednu Sloveniju koja pomaže turizmu. ''Dali su o ovoj situaciji po 200 eura svakoj odrasloj osobi, a 50 eura po djetetu, pa trošite u Sloveniji gdje i kako želite, bez uplitanja države na samo tržište. Ovaj pokušaj uništavanja bilo kakve privatne inicijative u jednom segmentu tržišta najgore je što sam ikad vidio u posljednjih 30 godina. Pa niti SDP-u ovakav nonsens ne bi pao na pamet'', napisao je predsjednik udruge Glas poduzetnika.

''I za kraj, gospodo, 'ekonomska suverenost države' ne ostvaruje se formiranjem nekakvih portala, već stvaranjem uvjeta da svi građani mogu i bavljenjem poduzetništvom ostvarivati svoje ciljeve, na slobodnom tržištu'', zaključio je Hrvoje Bujas.