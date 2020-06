Državno izborno povjerenstvo (DIP) nije željelo komentirati izjavu predsjednika Republike u vezi s važećim zakonskim rješenjima, odnosno mogućnostima transparentnijeg prikazivanja troškova izborne promidžbe, odnosno izvora financiranja.

''DIP neće komentirati niti izjave predsjednika Republike, niti eventualne izjave pojedinih izbornih sudionika u vezi s važećim zakonskim rješenjima, odnosno mogućnostima transparentnijeg prikazivanja troškova izborne promidžbe, odnosno izvora financiranja“, poručio je DIP upitan za izjavu Zorana Milanovića da treba mijenjati Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, kako bi izvori financiranja u kampanji bili transparentniji.

"Naravno, to što se u Hrvatskoj naziva troškovima kampanje je lakrdija. Ne bismo se ni smjeli zavaravati da je trošak ono što se potroši od službenog početka kampanje, što je u ovom slučaju 18. lipnja do izbora. To je smiješno", ocijenio je Milanović.

Povjerenstvo ističe kako je 3. lipnja, kad su počeli teći izborni rokovi, komuniciralo što se smatra troškovima promidžbe i da se oni 'bilježe' od dana otvaranja posebnog računa (može se otvoriti i šest mjeseci prije izbora) do dana njegova zatvaranja.

''Povjerenstvo je 3. lipnja objavilo Priopćenje (…) u kojem je, između ostalog, navelo da se troškovima promidžbe smatraju troškovi nastali u svrhu javnog predstavljanja izbornih sudionika i njihovih izbornih programa te pozivanja birača da za njih glasuju na određenim izborima, kao i ostali troškovi izravno povezani s izbornom promidžbom, i to od dana otvaranja posebnog računa do dana zatvaranja posebnog računa“, navodi DIP.

DIP: Možemo samo primjenjivati važeći zakon

Iako su poseban račun dužni otvoriti najkasnije s danom podnošenja kandidature, predsjednik DIP-a upozorio je izborne sudionike da će morati prijaviti i troškove nastale prije toga.

''Kreću li stranke u neke promidžbene aktivnosti prije predaje kandidatura, i to ulazi u promidžbu, i ti troškovi morat će se prijaviti, neovisno o tome što će biti prije kandidature'', poručio je nedavno Đuro Sessa.

Sve transakcije na tom računu moraju se dovršiti, a račun zatvoriti najkasnije 60 dana od isteka roka za isplatu naknade izbornih troškova, odnosno najkasnije u roku od 135 dana od dana objave konačnih izbornih rezultata.

Povjerenstvo u četvrtak ističe i kako, sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora, a nadzire i financiranje izborne promidžbe, sukladno posebnom zakonu. Jedino što Povjerenstvo može u ovom trenutku je primjenjivati važeći Zakon, poručili su iz DIP-a.