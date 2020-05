Vrijeme je predizbornih obećanja, a ono koje je u petak dao Davor Bernardićveć sutradan je prekršio. Obećao je naime, da neće više komentirati Andreja Plenkovića.

U petak je Davor Bernardić obećao: "Od sad na dalje, ja više neću komentirati do izbora, do 5. srpnja gospodina Plenkovića, a nakon 5. srpnja više za to neće biti ni potrebe.“ Sutradan u Dubrovniku ponovio da "ne misli komentirati više izjave HDZ-a i Plenkovića“. Ali samo četiri minute poslije to je zaboravio.



"Nije se mogao odlučiti oko bitnih odluka za Hrvatsku, četiri godine se skrivao iza razno raznih povjerenstava, virusa, stožera, skrivao se iza svojih suradnika, iza Buxellesa. Jednostavno čovjek ne može donijeti odluku“, rekao je Davor Bernardić u subotu. A već do nedjelje svoju odluku je potpuno zaboravio.

"Da su htjeli HDZ i Plenkovićeva vlada uvesti neradnu nedjelju onda bi to napravili u zadnje četiri godine. Plenković štiti još uvijek Sanaderovog štićenika. Zaista ne bih više komentirao najkorumpiraniju vladu u RH kojoj je na čelu bio Andrej Plenković“, ponovio je šef SDP-a.

Ovakav izbor kampanje Bernardiću bi mogao donijeti više štete nego koristi smatra komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić.

"Bernardić se ne snalazi dobro u toj kampanji jedan na jedan, a inače negativna kampanja nije nešto što je preporučljivo da ide od čelnika stranaka, to bi trebao raditi netko drugi, u pravilu ona nosi nepopularnost onome tko je nositelj takve kampanje“, kaže Trogrlić.

