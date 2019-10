Dražen Bošnjaković na konferenciju za medije predstavio je izmjene Kaznenog zakona.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković danas je na konferenciju za novinare predstavio izmjene u Kaznenom zakonu, Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji i Zakonu o kaznenom postupku.

Za mnoga kaznena djela propisuju se strože kazne, a dosadašnji "spolni odnos bez pristanka" postaje kazneno djelo silovanja. Strože kažnjavanje silovatelja i zaštitu žrtava na subotnjim prosvjedima diljem zemlje zatražila je inicijativa Pravda za djevojčice.

"Posebno je važna intervencija vezana za kazneno djelo silovanja što je bilo jako otvoreno pitanje. U današnjem zakonu postoji spolni odnos bez pristanka i postoji silovanje. Spolni odnos bez pristanka smo ukinuli kao kazneno djelo, a biće tog djela smo spojili sa kaznenim djelom silovanja. U nekakvoj sinergiji sa udrugama civilnog društva koje se bave zaštitom žrtava došli smo do toga da je najbolje to formirati kao jedno kazneno djelo. Ovo bez pristanka je ono kazneno djelo gdje nema nasilja, onog fizičkog, gdje nema tjelesne ozljede nego postoji neka ucjena, neka prisila da se u takav odnos uđe. To je stavak 1. kaznenog djela silovanja, a onaj stavak 2 kaže da on uključuje i tjelesnu ozljedu, nasilje i sl. To je jedan dosta veliki iskorak koji smo napravili", rekao je ministar.

Predstavio je još neke promjene.

"U Kaznenom zakonu smo proširili onaj krug službenih osoba. Dosta se razgovaralo o tome da treba zaštiti radnike centara za socijalnu skrb, radnike u prosvjeti i taj smo pojam službene osobe proširili. Unijeli smo i novo kazneno djelo, a to se odnosi na one zaposlenike koji obavlajju poslove u javnom interesu ili javnoj službi. Ako imamo primjeice vozača koji u autobusu vozi 50 djece, samtramo da on radi u javnom interesu i da ga moramo zaštititi", objasnio je ministar.

O izmjenama se govorilo u četvrtak na sjednici Vlade

"Borba protiv svih oblika protiv nasilja nije samo borba Ministarstva pravosuđa već mnogih dionika", rekao je ministar, dok je predsjednik Vlade objasnio kako su ove izmjene plod osmomjesečnog rada svih aktera koji su bili uključeni u proces.