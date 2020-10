Šef Živog zida Ivan Vilibor Sinčić danas je na konferenciji zaboravio tko je aktualan ministar pravosuđa, pa je tako, govoreći o ovršnom zakonu, oštro govorio o Draženu Bošnjakoviću misleći da je on i dalje ministar.

Živi zid je danas održao konferenciju za medije zbog ovršavanja građana nakon što je istekao moratorij na ovrhe.

Zbog Ovršnog zakona se Ivan Vilibor Sinčić obrušio na ministra pravosuđa, ali ne aktualnog Ivana Malenicu, već na bivšeg Dražena Bošnjakovića, misleći da je on i dalje čelnik tog resora.

Kada je novinarka podsjetila da aktualni ministar Ivan Malenica nije bio, kako je kazao, ''ministar i u Vladi Jadranke Kosor, kad je i donesen ovakav zakon (Ovršni zakon, op.a.) 2011. godine'', Sinčić je odgovorio: ''Ma ne Malenica, ja govorim o… Ma meni je u glavi još onaj nesretni Bošnjaković''.

Dodao je i da je Bošnjaković ''sigurno i dalje pravi ministar''. ''On je držao cijelu tu ekipu i dan danas sigurno ima ogroman utjecaj na to sve. On je de facto i dalje pravi ministar pravosuđa'', pokušao se izvući Sinčić. Kako je to izgledalo pogledajte u videu u galeriji.