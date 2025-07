Zamislite jutra uz šum valova, miris mora i pogled koji oduzima dah – i to svega nekoliko minuta hoda od obale. Upravo to nudi ovaj moderni apartman smješten u novogradnji na izuzetno traženoj lokaciji u Brodarici, svega 500 metara od mora. Riječ je o rijetkoj prilici za sve one koji traže savršen spoj udobnosti, funkcionalnosti i stila.

Lokacija koja osvaja na prvi pogled

Ovaj apartman koji možete pronaći na stranici Bijelo jaje, smjestio se u mirnom i sunčanom dijelu Brodarice i u blizini svih ključnih sadržaja – plaža, restorana, trgovina i šetnica. No ono što ga izdvaja je upravo njegova pozicija – na svega pet minuta laganog hoda do morske obale. Bez gužvi, a opet blizu svega, ova nekretnina nudi idealne uvjete za opuštanje, ali i atraktivnu lokaciju za turistički najam.

Apartman u Brodarici Foto: Bijelo jaje

Pametno projektiran prostor za maksimalnu udobnost

Apartman se nalazi na drugom katu moderne dvokatnice i prostire se na ukupno 70 metara kvadratnih. Unutarnji raspored pažljivo je osmišljen kako bi svaki kvadratni metar bio maksimalno iskorišten. Zahvaljujući dvjema kupaonicama i dodatnom spremištu, dvjema spavaćim sobama i prostranom dnevnom boravku stan je idealan kako za obiteljski život, tako i za najam većem broju gostiju.

Terasa s pogledom – vaša privatna oaza

Poseban dragulj ovog stana na Bijelom jajetu je velika, natkrivena terasa s koje se pruža pogled na Jadransko more i otoke šibenskog arhipelaga. Bilo da volite jutarnje kave uz izlazak sunca ili večernja druženja pod zvijezdama, ova terasa postaje prirodni produžetak dnevnog boravka i vaše omiljeno mjesto za opuštanje.

Apartman u Brodarici Foto: Bijelo jaje

Novogradnja – prilika za personalizaciju

Stan je trenutačno u fazi izgradnje, što znači da još uvijek imate mogućnost prilagoditi unutarnje uređenje vlastitim željama i stilu. Bilo da volite minimalizam, mediteranski šarm ili suvremeni luksuz – ova nekretnina može postati točno ono što tražite. A bitno je znati i da imate osigurano parkirno mjesto ispred zgrade kako se u sezoni ili na vašem odmoru ne bi zamarali s traženjem parkinga.

Apartman u Brodarici Foto: Bijelo jaje

Zainteresirani za život uz more? Ova nekretnina nije samo apartman – to je životni stil. Ne propustite priliku, posjetite stranicu Bijelo jaje i saznajte detalje jer ovakve lokacije brzo pronađu svoje nove vlasnike.